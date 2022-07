FANO – Pomeriggio fanese decisamente movimentato quello di ieri – 13 luglio – sul fronte incidenti. Intorno alle 15.30 due auto, forse a causa di un sorpasso azzardato, si sono scontrate frontalmente. È successo sulla statale Adriatica a Metaurilia di Fano.

Un’Audi condotta da una 36enne di Forli, che viaggiava in direzione Pesaro, ha impattato violentemente un’Alfa Romeo Giulietta condotta da un’altra 36enne di Cartoceto. Nella prima vettura erano presento due bimbi, rispettivamente di 1 e 5 anni. Nella seconda auto altri tre bimbi, di cui uno neonato e anche la nonna dei piccoli.



La presenza di così tanti bambini nelle due auto ha innescato comprensibilmente attimi di grande paura: sul posto sono state immediatamente inviate due ambulanza che hanno provveduto al trasferimento di tutti i feriti al nosocomio di Fano. Solo nella prima serata si è potuto tirare un sospiro di sollievo: nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni gravi. Sul luogo anche la polizia locale per i rilievi del caso e per la regolamentazione del traffico.



Un altro incidente si era consumato poche ore prima sempre sulla statale Adriatica ma lungo il tratto vicino a Fosso Sejore. In questo caso ad impattare erano state un centauro ed un’auto. A causa dello schianto il 38enne fanese in sella al motociclo è caduto e terra, mentre il veicolo è finito nel fosso adiacente. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito al Pronto soccorso: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Illesa la 21enne alla guida dell’auto. Sul posto, anche in questo caso la Polizia locale. Da chiarire la dinamica.