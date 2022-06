Fano, schianto tra un’auto ed uno scooterone: 22enne soccorso in eliambulanza

FANO – Grave incidente nella mattinata dell’11 giugno sulla statale adriatica all’altezza di Torrette di Fano. Erano circa le 12 quando una vettura condotta da un 48enne che viaggiava in direzione nord, durante una svolta a sinistra, ha impattato contro uno scooterone condotto da un 22enne.

Nello scontro ad avere la peggio è stato naturalmente il giovane centauro che è finito rovinosamente a terra: sul posto sono accorsi gli uomini della polizia locale e quelli del 118 che, dopo le cure del caso, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Torrette. Illeso l’uomo alla guida della vettura anche se in evidente stato di shock.

Purtroppo il sinistro aggrava il bilancio degli incidenti avvenuti nelle ultime 24 ore nel pesarese: nella notte a cavallo tra il 10 e 11 giugno anche un 17enne alla guida di un Apecar è rimasto vittima di un grave schianto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 2.30 lungo la strada tra Montefelcino e Isola del Piano. Le condizioni del giovane sono considerate molto gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale.