Fano, scende dallo scuolabus e viene investito da un furgone: 11enne in codice rosso a Torrette

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Cagli per i rilievi di legge e la polizia locale di Fano per normare la viabilità. Il bambino avrebbe riportato un trauma cranico ed uno toracico

FANO – Grave incidente nel primo pomeriggio del 10 dicembre. È successo lungo la Flaminia a Cuccurano di Fano; erano circa le 14 quando un bambino di 11 anni, appena sceso dall’autobus, sarebbe stato investito da un furgone mentre attraversava la strada.



Subito i presenti hanno dato l’allarme: sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dl 118 che a sua volta, ha chiesto il supporto dell’elisoccorso per il trasferimento del piccolo in codice rosso all’ospedale di Torrette di Ancona. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Cagli per i rilievi di legge e la polizia locale di Fano per normare la viabilità. Il bambino avrebbe riportato un trauma cranico ed uno toracico.