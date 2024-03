Fano, scavi in Piazza Costa: emergono ulteriori ritrovamenti – FOTO

FANO – Ulteriori ritrovamenti in Piazza Andrea Costa. Dopo due scheletri abbracciati, nella mattina del 20 marzo sono emersi ulteriori reperti archeologici.

Leggi anche: Fano, sepoltura antica rinvenuta in piazza Andrea Costa – FOTO

«Durante le operazioni di rifacimento della pavimentazione di piazza Andrea Costa sono stati rinvenuti, nelle ultime operazioni di splateamento e scavo per i sottoservizi, più ambienti appartenenti ad un edificio di età romana che presentano ancora parti cospicue di pavimentazione antica – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori -. Uno dei vani individuati presenta una pavimentazione ‘in opus spicatum’ (mattoncini in cotto disposti a spina di pesce), mentre un altro vano presenta una pavimentazione a mosaico, con una cornice di tessere pietra bianche e all’interno tessere di pietra nere, che si estende per tutto il vano che ha una lunghezza di almeno 8 metri. Sempre durante le suddette operazioni di scavo è stato individuata, in prossimità dei muri dell’edificio Romano, una sepoltura ad inumazione di probabile epoca medievale».

Leggi anche: Fano, due nuove pavimentazioni antiche rinvenute negli scavi di Piazza Andrea Costa – FOTO

«Fano è talmente ricca di storia che regala ritrovamenti ad ogni scavo – sostiene l’assessore alla Cultura Cora Fattori -. In Piazza Andrea Costa sono emerse due pavimentazionin di epoca romana, la prima è un mosaico, la seconda in opera spicata con la caratteristica posa in opera a spina di pesce. Una grande bella notizia».