FANO – Il Paese dei Balocchi alza ufficialmente bandiera bianca e comunica l’annullamento dell’edizione 2020 in programma dal 20 al 23 agosto.



«Alla nostra festa i bambini devo poter essere liberi di abbracciarsi e giocare insieme». Con questa più che comprensibile ragione viene annunciata ufficialmente l’annullamento dell’edizione 2020. Per quanto i dati che ci arrivano dal GORES ci raccontano di un’ emergenza pandemica in ritirata, abbassare la guardia in un evento dedicato ai più piccoli non era certo una scelta auspicabile. E così, nel rispetto della natura stessa della festa, piuttosto che snaturarsi e perdere la propria identità, gli organizzatori hanno preferito optare per un anno di pausa.

La sofferta decisione è stata presa dal consiglio direttivo dell’associazione riunitosi pochi giorni fa sera nella sede di Bellocchi per valutare i pro e i contro di un’organizzazione che, per ovvi motivi, sarebbe stata molto diversa rispetto a quella cui le magliette arancioni ci hanno abituato.



«Il Paese dei Balocchi – afferma con un pizzico di ironia il presidente, Michele Brocchini – è la festa dell’assembramento per eccellenza. Negli anni siamo cresciuti tanto come contenuti e come pubblico diventando punto di riferimento di intere famiglie della nostra provincia e di turisti. Organizzare la 17esima edizione con le giuste limitazioni imposte dai vari decreti avrebbe significato snaturarla, a cominciare dagli ingressi contingentati. Per ogni bambino felice che sarebbe entrato ce ne sarebbero stati altri costretti a rimanere fuori e questo non lo possiamo permettere. Da noi e con noi i bambini devono poter essere liberi di giocare insieme tra loro e abbracciarsi, pertanto preferiamo fermarci un anno e prepararci per il 2021 nella speranza che tutto possa tornare a svolgersi come consuetudine».

Il paese dei Balocchi

«In questi mesi di incertezza – riprende Brocchini – siamo stati alla finestra e abbiamo sempre lavorato in funzione dell’organizzazione, ma arrivati a questo punto le incognite sono troppe pertanto abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi verso agosto 2021 con qualche anticipazione anche durante l’autunno»

I più piccoli però avranno presto occasione di rincuorarsi: è già in via di sviluppo il programma di eventi che caratterizzeranno il prossimo autunno, alcuni dedicati al 100esimo anniversario dalla nascita di Gianni Rodari e Natale.