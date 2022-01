La città si prepara all’ultimo weekend natalizio offrendo iniziative ed eventi per celebrare l’arrivo della Befana e dei Re Magi

FANO – Con la Befana arrivano anche a Fano i tanto attesi saldi invernali: dalla giornata odierna del 5 gennaio inizia il periodo di sconti durante il quale sarà possibile fare acquisti a prezzi convenienti.

«Dal 5 gennaio partono i saldi invernali fino al 1° marzo 2022 – afferma l’assessore Etienn Lucarelli – Dopo lo shopping natalizio, le vendite di fine stagione rappresentano un altro momento importante per i commercianti. Quest’anno più che mai è prioritario recuperare liquidità, pertanto per le attività l’attesa è molto alta. Mi auguro allo stesso tempo che i clienti possano scegliere gli acquisti nelle nostre attività commerciali cittadine per sostenere l’economia locale alimentando un circolo virtuoso. Nei piccoli gesti c’è sempre la forza di fare grandi cose. Mi auguro che tutti contribuiamo affinché ci sia un supporto a favore delle realtà del nostro territorio cittadino».

Seri e Lucarelli sulla pista di pattinaggio

La città si prepara all’ultimo weekend natalizio offrendo iniziative ed eventi per celebrare l’arrivo della Befana e dei Re Magi: sono tante le proposte per trascorrere il tempo libero nella Città della Fortuna, tra musiche, luci e coinvolgimento. Tra gli eventi principali il mercatino della Befana al Pincio che, organizzato dalla Pro Loco, dal 5 al 9 gennaio offrirà l’opportunità di acquistare pensieri, manufatti e prodotti enogastronomici in un contesto che si è rivelato un punto di forza del Natale a Fano.

Senza dimenticare la cultura: mercoledì 5 gennaio è possibile organizzare una visita guidata tra le eccellenze e i tesori della città contattando il 346-6701612. Nel fine settimana le luci al Lido si accenderanno creando un’atmosfera piacevole tra musica, nevicate e giochi per i più piccoli. In centro storico invece è previsto il Mercato dell’Antiquariato essendo il secondo weekend del mese.

«Voglio ringraziare il tavolo economico con il quale si è condiviso di far tenere aperti i negozi il giorno della Befana – conclude Lucarelli – Sempre il 6 gennaio il centro storico sarà animato dalla presenza di Befane che, in modo sicuro, faranno divertire grandi e piccini, insieme alla collaborazione di Viviamo Centinarola, Vespa Club Fano e associazione Non Solo Donna».