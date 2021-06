Fano, rubate 2mila mascherine alla Rsa Famila Nova: «Episodio estremamente spiacevole»

FANO – Un furto è sempre deplorevole, ancor di più se a danno dei soggetti più fragili. È quanto accaduto alla residenza per anziani Famila Nova di Fano dove, sono stati trafugati ben quattro scatoloni contenenti oltre 2mila mascherine chirurgiche, dispositivi indispensabili per combattere la pandemia, soprattutto in una realtà come quella del Famila Nova.



Il deprecabile furto si è consumato nel lasso di pochi minuti: i 4 scatoloni contenenti le mascherine erano stati lasciati davanti all’entrata della struttura per una manciata di minuti; un tempo sufficiente per fare entrare in azione qualche balordo che ha pensato bene di sgraffignarli. II furto si è verificato nel primo pomeriggio del 29 giugno.



A raccontarci quando accaduto il responsabile Francesco Alessandroni: «Nel giro di 15 minuti, mentre stavamo sistemando una fornitura di mascherine destinate agli ospiti e agli operatori che si trovavano in quattro scatoloni sigillati, mentre stavamo compiendo altre operazione sono spariti. È probabile che chi ha trafugato le scatole credeva o sperava che all’interno ci fosse qualcosa di ben più prezioso».

Una gesto che ha lasciato non poco l’amaro in bocca: «Al di là del valore della refurtiva, si tratta di un gesto patetico, un po’ come rubare i soldi in chiesa… si tratta di un episodio estremamente spiacevole di cui ancora non si conosce il responsabile».

Al di là del furto la struttura dopo mesi difficili, soprattutto dopo la prima ondata pandemica, vive giorni sereni: «Siamo Covid free, le due strutture che gestiamo sono entrambe a pieno regime e accolgono tra i 70 e gli 80 anziani. Grazie anche alle nuove disposizioni ci sono maggiori possibilità: con le vaccinazione possono uscire, essere visitati dai cari, il tutto sotto comunque uno stretto monitoraggio (gli ospiti vengono sottoposti a tamponi ogni 15 giorni). Si sta proseguendo comunque per il meglio».