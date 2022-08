Fano, rubano uno scooter: denunciati 4 giovani dai Carabinieri

FANO – Una serata di festa è finita nel peggiore dei modi per 4 ragazzi di Fano denunciati dai carabinieri della stazione di Fano per furto. L’episodio si è consumato nella notte a cavallo tra il 14 e 15 agosto. I quattro avevano trafugato un ciclomotore parcheggiato in via Mura Augustee.



I quattro sono stati rintracciati nel giro di poche ore dai militari che li hanno denunciati e restituito il maltolto al legittimo proprietario.



L’operazione rientra tra quelle messe in campo dai militari della Compagnia Carabinieri di Fano nel weekend lungo di Ferragosto, finalizzati soprattutto ad intensificare il contrasto ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l’abuso di sostanze alcoliche o psicotrope. Nonostante le tante persone in giro durante il fine settimana non si sono registrati altri episodi gravi.