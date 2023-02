Fano, in arrivo rotatoria di Rosciano e parcheggio di Via del Risorgimento

Le nuove 88 soste gratuite andranno a lenire il bisogno di parcheggi invocato dagli abitanti di Fano. La rotatoria strategica nel garantire maggiore sicurezza sia per i veicoli che transitano, sia per gli abitanti della zona

FANO – La Città della Fortuna si prepara ad accogliere due importanti ed attese migliorie inerenti la viabilità. Sono infatti in dirittura d’arrivo la rotatoria di Rosciano ed il parcheggio di Via del Risorgimento.

Ad aggiornare i cittadini sul proseguo di queste opere è stato direttamente il primo cittadino Massimo Seri che ha voluto esprimere la propria soddisfazione per questo risultato che sta per essere centrato: «Siamo quasi alla conclusione dei lavori di due importanti infrastrutture della Città: la Rotatoria di Rosciano ed il parcheggio di Via Risorgimento. Una viabilità più agile e sicura ed un servizio che, nella sosta, migliora l’accessibilità al traffico, garantendo più ordine e decoro. Fano ancora avanti e sempre con i cittadini».

Si tratta di due infrastrutture particolarmente invocate dalla popolazione: diversi tratti di Rosciano negli ultimi anni sono stati purtroppo teatro di incidenti dagli esiti anche nefasti: la creazione della rotatoria giocherà un ruolo da protagonista nel garantire maggiore sicurezza sia per i veicoli che transitano, sia per gli abitanti della zona.

via del Risorgimento

Anche il parcheggio di via del Risorgimento andrà a lenire quel bisogno di soste da sempre invocato dagli abitanti di Fano: saranno 88 i nuovi stalli gratuiti collocati a forma di pettine, cui si aggiungeranno quelli destinati ai ciclomotori. Ogni posteggio sarà con autobloccante drenante e la pavimentazione sarà filtrante in concomitanza del transito pedonale. Presente anche un marciapiede che, dall’interno del parcheggio, si ricongiungerà a quello dei Passeggi. Moderni anche gli arredi come panchine e cestini a disposizione dei fruitori e l’illuminazione, con 21 punti luce insieme a quella radente nei passaggi pedonali garantiranno la totale sicurezza anche nelle ore notturne. Saranno presenti anche 32 alberature che garantiranno una zona d’ombra per le auto posteggiate.