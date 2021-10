Fano, ritrovata la professoressa scomparsa: la 58enne rintracciata a Roma

FANO – Giallo a lieto fine per l’allontanamento volontario della professoressa 58enne, insegnante di educazione fisica alla Padalino di Fano. La donna aveva fatto perdere le sue tracce oramai da 48 ore.

L’insegnante, residente a Montefelcino, non si era presentata a scuola dove era attesa per la giornata del 6 ottobre. Un’anomalia che aveva innescato subito l’allarme, ulteriormente amplificato dal fatto che, nella sua abitazione erano stati rinvenuti i suoi effetti personali, tra cui chiavi e telefono.

Le indagini dei carabinieri di Fano e Pesaro avevano preso in considerazione anche le immagini a circuito chiuso che avevano mostrato la donna recarsi a prendere i mezzi per recarsi al lavoro. Invece a scuola non era mai arrivata.

Il giallo ha avuto un epilogo lieto nella mattinata dell’8 ottobre: la donna è stata ritrovata a Roma in buone condizioni di salute. Rimane un mistero il motivo del suo allontanamento volontario.