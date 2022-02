Fano, al ristorante senza green pass: 4 multati tra cui il titolare

FANO – Al ristorante senza green pass. Scattano le multe tra cui una proprio per il proprietario dell’esercizio. È successo in un noto locale nel fanese nella serata a cavallo tra il 18 febbraio. I clienti del posto sono stati infatti sottoposto ad appositi controlli da parte degli uomini della Polizia locale.



Tre di loro, seduti nel medesimo tavolo, avrebbero dichiarato di non possederlo in quanto “incostituzionale”. Le motivazioni sostenute non gli hanno comunque risparmiato il verbale per mancato rispetto delle norme anticovid.



La scelta di quel preciso locale da parte degli avventori no pass non sarebbe stata casuale: il gestore, anche lui multato, non sarebbe nuovo a sanzioni in quanto è noto che accetti volontariamente clienti non muniti del certificato verde anche se questo rischia di costargli 400 euro di multa ad ogni verifica delle autorità. Durante le multe emesse dalla Polizia al tavolo di cui sopra, altri commensali, evidentemente no pass, si sarebbero dileguati per evitare la sanzione.