Fano, rifiuti abbandonati: quasi 400 multe nel 2021. In arrivo nuove telecamere

FANO – Purtroppo non passa giorno che qualche angolo di Fano non offra i poco edificanti spettacoli dei rifiuti abbandonati. Visto lo scarso senso civico dimostrato da una minoranza di cittadini, l’amministrazione ha deciso di correre ai ripari ed implementare il numero di videocamere presenti al fine di scovare quanti lasciano a terra, in maniera indiscriminata, rifiuti di ogni genere.



Ai 50 occhi elettronici già attivi se ne aggiungeranno altri 10 così da aumentare i controlli nel perimetro cittadino. Le zone che saranno monitorate saranno: Via Cappellini, Via Vittime di Nassiriya, Via Kennedy, Via Comunale di Croce Levata, Via XXII Strada, Strada Nazionale Sud, Via Aldo Moro, Via Nazario Sauro, Via Motta, Via Comunale delle Cerette a Carignano.

«Uno dei problemi più sentiti e segnalati dai cittadini – spiega l’assessora all’Ambiente Barbara Brunori – è proprio l’abbandono di rifiuti e il conseguente degrado. Continua la nostra lotta ai furbetti con un nuovo piano che abbiamo previsto in collaborazione con Aset che per il settore dei servizi ambientali dispone di 4 ispettori ambientali. Doteremo quindi altre nuove 10 isole ecologiche di impianto di video-sorveglianza che annovera già 50 occhi elettronici operativi. Naturalmente, siamo intervenuti con questa operazione nei punti in cui sia gli operatori ecologici sia cittadini hanno evidenziato particolari criticità legate a rifiuti non conferiti correttamente e a quelli abbandonati. È una buona notizia che conferma il bisogno di vivere in una città pulita e in salute caratterizzata dal motto ‘Chi inquina paga’».

«Ad oggi Fano – sottolinea Sara Cucchairini, assessora alla Polizia Locale – è un’eccellenza nel controllo ambientale: infatti da gennaio al 30 settembre 2021 sono stati effettuati ben 2871 controlli insieme alla collaborazione della Polizia Locale che ha provveduto a riscontrare 387 violazioni. Per le casistiche rilevate e sanzionate vanno citati i rifiuti conferiti a lato dei contenitori o fuori dall’orario stabilito per la raccolta domiciliare e i rifiuti conferiti senza rispettare l’obbligo della raccolta differenziata. Il nostro impegno rimane intenso e grazie a queste nuove telecamere riusciremo a stanare i furbetti dei rifiuti per mantenere sempre più pulita la nostra città. Sottolineo la virtuosità di questa sinergia tra Amministrazione, Polizia Locale e Aset che vuole premiare chi si impegna e bloccare atteggiamenti che non hanno nulla a che vedere con il rispetto civico comune».