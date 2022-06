Fano, riapre il percorso ciclopedonale lungo il torrente Arzilla

Sospesi gli interventi in concomitanza della stagione estiva per consentire a pedoni e ciclisti di raggiungere la zona mare di Lido e Arzilla, evitando così l’attraversamento della strada statale Adriatica

FANO – Riapre il percorso ciclo pedonale lungo il torrente Arzilla. Oggi fanesi e turisti si riapproprieranno del tratto compreso tra il ponte pedonale di via dell’Arzilla e viale Romagna.



Giusto specificare che si tratta di una riapertura provvisoria: Aset ha concluso parzialmente i lavori e vengono così sospesi gli interventi in concomitanza della stagione estiva per consentire a pedoni e ciclisti di raggiungere la zona mare di Lido e Arzilla, evitando così l’attraversamento della strada statale Adriatica. Il completamento dell’opera, proseguirà a partire dal prossimo mese di settembre, quando si procederà con una nuova chiusura al transito per il riavvio del cantiere.

Gli interventi realizzati sul ponte pedonale hanno riguardato la manutenzione dei cordoli e dei parapetti, il rifacimento del piano di calpestio, realizzato con finitura in ghiaia lavata, e la predisposizione del nuovo impianto d’illuminazione radente che a breve verrà allacciata all’impianto di pubblica illuminazione. Al momento sarà utilizzabile solamente la rampa ciclabile di accesso al ponte, mentre proseguiranno i lavori di completamento della scalinata, di riposizionamento della pensilina della fermata bus e di realizzazione della parete di tamponamento al di sotto della rampa di accesso al ponte sul lato via Dell’Arzilla.

La ripresa dei lavori riguarderà la costruzione del piano stradale definitivo, completo di sistema di drenaggio delle acque meteoriche e d’impianto di pubblica illuminazione, la realizzazione degli interventi di rinverdimento del versante lungo tutto il tratto dal ponte pedonale fino a viale Romagna, oltre alla posa in opera di una staccionata in legno lato torrente ed alcuni elementi di arredo urbano. Si prevede che il completamento dei lavori possa avvenire entro la fine del prossimo mese di ottobre.