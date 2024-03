FANO – Anche Fano entra a far parte della rete di NoiMarcheBikeLife. Ad annunciarlo l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli che ha comunicato l’adesione al circuito che promuove il cicloturismo e annovera ben 26 comuni marchigiani.

«Da due anni siamo partiti con il progetto Fano Outdoor che sostiene una serie di percorsi che il biker può fare sia nel nostro territorio, sia nelle Vallate del Cesano e del Metauro – ha affermato l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli -. Crediamo fortemente nelle potenzialità della natura come volano per scoprire le bellezze del territorio. Ecco che siamo lieti di aderire al circuito di ‘Noi Marche Bike Life’ con l’intento di entrare all’interno di un network che ci darà la possibilità promuovere i nostri percorsi e, parallelamente, le nostre bellezze. Entrare in questi network è un modo per entrare in una promozione nazionale e internazionale»..

Poi Lucarelli ha sottolineato la possibilità di «Vivere una vacanza in bicicletta per conoscere in maniera attenta ed approfondita luoghi, tradizioni, colori, sapori e persone seguendo una guida esperta in grado di farvi apprezzare a pieno i segreti e le bellezze dei nostri luoghi attraverso itinerari cicloturistici esclusivi».

Soddisfatto anche il primo cittadino Massimo Seri: «Da due anni siamo partiti con il progetto Fano Outdoor che promuove una serie di percorsi che il biker può fare sia nel nostro territorio, sia nelle Vallate del Cesano e del Metauro. Entrando in questo circuito promuoviamo le bellezze del nostro territorio a livello nazionale»