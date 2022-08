FANO – Prosegue l’opera di restyling da parte dell’amministrazione fanese. In questa settimana sono stati inaugurati due nuovi sottopassi e una nuova area giochi. E’ stata inaugurata la nuova opera dietro il supermercato Ipercoop che migliorerà la qualità della vita dei residenti e favorirà l’accesso al mare. (A questo link il VIDEO)



Il sindaco Seri spiega come «Un’altra bella opera che migliora la qualità della vita della città. In via Magnanini e via Matelica, due nuovi sottopassi e un tratto di ciclabile che consentono di andare al mare a piedi e in bicicletta, di collegare due quartieri e di congiungersi ad altri percorsi ciclabili. A queste opere si aggiunge un nuovo spazio verde attrezzato con nuovi giochi che si unisce ai tanti altri realizzati in città. Ogni quartiere deve avere un’area in cui favorire il gioco. Nuovi tasselli di un progetto complessivo che vede Fano crescere ancora e migliorare la propria qualità della vita».

Il vicesindaco Fanesi sottolinea come «in questo modo viene garantita maggiore sicurezza e una maggiore accessibilità alla zona mare. Sono opere che migliorano anche la qualità della vita e rendono la città più connessa anche verso un tratto del nostro litorale molto frequentato e vissuto».