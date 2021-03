Fano, al via il restyling della Darsena Borghese – FOTO

Verrà rifatta una nuova pavimentazione lungo la passeggiata in cui verranno inserite sedute in pietra, verrà rivisitato il verde e verrà istallata una nuova illuminazione scenica

FANO – Proseguono i lavori di restyling della Città della Fortuna che, in questa occasione, pone la sua attenzione sul mantenimento e la valorizzazione dei luoghi più storici ed evocativi. In questa categoria rientra a pieno diritto la Darsena Borghese che presto verrà riqualificata con una nuova pavimentazione, con il consolidamento delle strutture di contenimento ed una nuovo illuminazione.

La passeggiata romantica sulla Darsena Borghese

Particolare attenzione verrà posta sulla nuova pavimentazione lungo la passeggiata in cui verranno inserite sedute in pietra, verrà rivisitato il verde e verrà istallata una nuova illuminazione scenica.

Una foto d’epoca mostra il vecchio percorso

Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Qualità Urbana Fabiola Tonelli: «Questa amministrazione pone attenzione e investe sul mantenimento e la rivitalizzazione degli spazi storici della città. La Darsena, già oggi luogo molto frequentato, diventerà più bella, curata ed accessibile a tutti» e per quello che concerne le tempistiche riferisce la Tonelli: «I lavori che insistono sull’area antistante la Darsena termineranno entro l’inizio dell’estate in modo da rendere fruibile lo spazio per la stagione estiva».