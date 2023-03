FANO – La Città della Fortuna si fa bella in vista della bella stagione. Continuano le opere di restyling di Fano che riguardano diverse porzioni della città. Dopo l’annuncio dei due nuovi sgambatoi, del bosco urbano, l’annuncio della nuova piazza Marcolini e dell’area Ex Agip, ora stanno per terminare i lavori in Viale Cairoli .



Ad annunciarlo è stata l’assessora Brunori che ha spiegato anche l’importanza strategica di questi lavori, anche e soprattutto in chiave turistica: «Lunedì termineranno i lavori di sostituzione cordoli e di asfaltatura del controviale di Viale Cairoli per lasciare spazio alla realizzazione di un’importante ed attesa opera di connessione tra il centro ed il mare completamente accessibile a tutti quale il nuovo Sottopasso. Una svolta fondamentale per favorire l’accesso senza barriere architettoniche tipico di una Città Accogliente come la nostra Fano. Dimenticavo….Nel nuovo piano asfaltature abbiamo previsto diverse vie del Lido che in primis valorizzeranno il Gugul, il luogo simbolo dei nostri pescatori».