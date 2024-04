Fano, il Rainbow Hub è tornato al Paricentro

Il centro Rainbow Hub funge da punto di riferimento per le esigenze specifiche degli utenti, offrendo un supporto tangibile e un ambiente accogliente

FANO – Rainbow Hub è tornato al Paricentro. Il Partenariato di progetto, composto dal Comune di Fano, Cooss Marche, la Cooperativa Labirinto e le Associazioni Arcigay Comunitas Ancona e Agorà Pesaro, è lieto di annunciare la riapertura delle attività di Rainbow Hub, il centro contro le discriminazioni dovute a orientamento sessuale e identità di genere presso il Paricentro del Comune di Fano.



Il Progetto Rainbow Hub, presentato al Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, si prepara ad una seconda edizione di progetto dopo una prima annualità fruttuosa in termini di efficacia sul territorio.

Il centro Rainbow Hub funge da punto di riferimento per le esigenze specifiche dell* utenti, offrendo un supporto tangibile e un ambiente accogliente. Opera anche come osservatorio attivo sul territorio, identificando e contrastando attivamente ogni forma di discriminazione contro le soggettività LGBTQIAP+. Il Centro vuole offrire un safe space, progettato per accogliere e supportare chiunque vi acceda. All’interno, verranno offerte formazioni specifiche, utili alla condivisione di buone prassi necessarie alla prevenzione di ogni forma di violenza e odio.

Il Partenariato di progetto, composto dal Comune di Fano e comprendente Cooss Marche, la Cooperativa Labirinto e le Associazioni Arcigay Comunitas Ancona e Agorà Pesaro, rinnova il suo impegno a creare un ambiente inclusivo e sicuro per tutte le persone, un rifugio sicuro per tutt*, indipendentemente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

Il Centro Rainbow Hub è aperto dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 14, mentre il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 19. Clelia Raffaele sarà l’operatrice addetta al ricevimento delle richieste dell* utenti per il secondo anno di progetto di Rainbow Hub, con i seguenti contatti: Linea telefonica antidiscriminazioni attiva 24/7: +39 3666714881 c.raffaele@cooss.marche.it