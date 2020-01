Fano: pugni a una ragazza e passanti, poi mostra le parti intime. Arrestato

Il fatto è accaduto in piazza Avveduti. L'uomo, un 37enne senza fissa dimora, ha dato in escandescenze e ha aggredito i militari

FANO – Pugno in faccia a una ragazza, poi si spoglia mostrandole le parti intime: 37enne in arresto.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fano hanno arrestato un italiano di 37 anni, senza fissa dimora sul territorio nazionale, per lesioni e minacce ad alcuni passanti e per resistenza a pubblico ufficiale, reati avvenuti nella centralissima piazza Avveduti di Fano, nei pressi della pista di ghiaccio all’aperto allestita in occasione del periodo natalizio.

Erano circa le sei di pomeriggio quando è arrivata la chiamata al 112 da parte di una ragazza del posto, che chiedeva l’intervento immediato dei militari per un uomo in escandescenza, senza controllo a causa dell’abuso di alcol, che dopo averla senza alcun motivo aggredita con un pugno al volto, continuava a minacciare e colpire con calci e pugni prima il compagno accorso in suo aiuto, poi anche le altre persone presenti, tra cui gli avventori della pista di ghiaccio.

Dai riscontri successivi è emerso anche che il giovane durante le aggressioni avrebbe tenuto condotte oscene mostrando le proprie parti intime.

I militari giunti subito sul posto hanno trovato il giovane ancora fuori di sé, che farneticando frasi sconnesse ancora si rivolgeva ai passanti in modo minaccioso.

Al tentativo dei militari di riportarlo alla calma, l’uomo di tutta risposta li ha aggrediti costringendoli ad ammanettarlo e arrestarlo.

Nulla di grave per la povera vittima, a parte il grande spavento per l’inaspettata aggressione. Nella mattinata si è tenuta l’udienza di convalida, richiesta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro assieme al rito direttissimo, all’esito del quale il giovane ha patteggiato la pena di 9 mesi di reclusione.