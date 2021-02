Fano, prove di estate: in corso i lavori sul lungomare di Sassonia – FOTO

FANO – L’estate 2021 potrebbe sembrare ancora un miraggio lontano ma per farsi trovare pronti per la bella stagione è importante pianificare e lavorare con costanza fin da subito. Lo sa bene l’amministrazione fanese che, per fare trovare un lungomare all’altezza, sta lavorando per il restyling del ‘Waterfront’ che ha l’obiettivo di restituire al lungomare di Sassonia di Fano un volto nuovo e accattivante.



Lavori sul lungomare di Sassonia

I lavori, tutt’ora in corso, riguarderanno in questa fase la pavimentazione della passerella, i giochi ed il ripristino della Rosa dei Venti tanto cara ai fanesi

Lavori sul lungomare di Sassonia a Fano

«In attesa della partenza del Waterfront- riferisce l’assessore Brunori – ci stiamo preparando ad accogliere l’estate con lavori di messa in sicurezza del lungomare di Sassonia. Interverranno sulla pavimentazione della passerella dove verrà ripristinato l’ esistente eliminando il pericolo ed anche nei giochi compresa la barchetta e lo spazio in cui è installata. Verrà inoltre fatta una bonifica del calcestruzzo anmalorato sia dei ferri che della pulizia. La riqualificazione riguarderà anche la Rosa dei Venti, elemento distintivo della passeggiata e simbolo di intere generazioni per la nostra cara Città».



La Rosa dei venti