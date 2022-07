Fano protagonista in un video della Galleria degli Uffizi

FANO – La Città della Fortuna protagonista in un video della Galleria degli Uffizi. Il prestigiosissimo polo culturale, in un approfondimento dal titolo “Tra Selva e Stelle” dedicato alla Divina Commedia, ha dato spazio alla città di Fano.

Scrive la galleria degli Uffizi sul suo profilo istituzionale: “La Commedia di Dante abbraccia un territorio che va oltre la Toscana e lambisce spesso il mare Adriatico, il più dantesco di tutti i mari. Dopo tutto una località nei pressi di Ravenna, luogo in cui il poeta morì, si chiama proprio Lido di Dante.

A Fano, città delle Marche sulle rive dell’Adriatico, nel 1260 nacque un valente uomo d’armi: Iacopo del Cassero, figlio di Uguccione e membro di una nobilissima famiglia.

Iacopo occupò diverse cariche pubbliche diventando podestà a Bologna e a Milano.

Partecipò a molte campagne militari, combattendo con i Guelfi marchigiani negli scontri del 1288 tra Firenze e Arezzo.

Nel 1296 a Bologna si oppose alle mire di Azzo VIII d’Este, signore di Ferrara, che gli giurò vendetta e lo fece presto assassinare sulle rive del Brenta dai suoi sicari.

Dante lo colloca tra i morti per forza e peccatori fino all’ultima ora, che attendono nel secondo balzo dell’Antipurgatorio (Purg., V, 64-84).

Il penitente non rivela il proprio nome e chiede al poeta, se mai capiterà a Fano, di chiedere ai suoi parenti preghiere in suo favore”.

Felice per la prestigiosa citazione il sindaco Massimo Seri afferma: «Oggi la Galleria degli Uffizi, parlando della Divina Commedia, ha dato spazio a Fano. Infatti nella Città della Fortuna è nato nel 1260 Iacopo del Cassero. Un bell’approfondimento tutto da gustare. La nostra città è ricca di storia e di cultura».