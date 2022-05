FANO – La sicurezza stradale tra le priorità dell’amministrazione fanese. Proprio in quest’ottica vanno letti i numerosi interventi in atto che mirano ad una ottimizzazione della viabilità. L’obiettivo è minimizzare le criticità e la pericolosità dei tratti più a rischio o che negli anni hanno dimostrato maggiori problematiche, senza però appesantire il traffico. Una risposta concreta da parte dell’amministrazione alle tante richieste da parte dei cittadini fanesi che spesso lamentano situazioni potenzialmente molto pericolose.

«Abbiamo previsto una serie di azioni coordinate nell’ottica di migliorare la viabilità e la sicurezza nelle diverse zone di Fano – commenta l’assessore Fabiola Tonelli – In questa ottica c’è un’attenzione a tutti i quartieri e a tutte le situazioni più critiche che non garantiscono la sicurezza né per fruitori della strada né degli abitanti delle zone limitrofe. Stiamo lavorando per salvaguardare la sicurezza dei cittadini, e al tempo stesso riqualificare delle zone della città che hanno bisogno di migliorie. È necessario intervenire in queste settimane, per far sì che i lavori possano concludersi al più presto e ripristinare la normale circolazione».

Si parte da Strada in località Roncosabaccio: in corrispondenza del borgo abitato, verranno installati degli attraversamenti pedonali rialzati che mettono in sicurezza il tratto di strada residenziale.

A Rosciano invece verrà modificata la circolazione nell’incrocio della Strada del Cimitero di Rosciano, Strada di mezzo e Via Cespi, affinché venga garantita una maggiore sicurezza sia per i veicoli che transitano, sia per gli abitanti della zona.

In Via Monfalcone nel quartiere di Centinarola sono previsti due interventi. Uno all’altezza del parco giochi e l’altra in prossimità della Chiesa, anche in relazione all’incidente che ha provocato danni all’isola ecologica del parco stesso.

Spostandosi nel quartiere Bellocchi, è previsto in Via XX Strada il posizionamento di attraversamenti pedonali rialzati per evitare la velocità sostenuta delle auto in prossimità della Scuola Elementare F. Tombari. Va anche aggiunto un miglioramento della svolta di Via della Tombaccia nell’incrocio con SP 16.