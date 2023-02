FANO – Sembrerebbe che la vittoria a sorpresa di Elly Schlein (a Fano ha trionfato con 53,75%) abbia risvegliato nella sinistra fanese la voglia di primarie. Diversi esponenti politici locali, dopo l’exploit della Schlein (nei congressi di circolo PD di due settimane fa Bonaccini aveva raccolto il 67,4% e Schlein il 27,7%.), in vista delle prossime amministrative del 2024, hanno chiesto pubblicamente di tornare a scelte più trasparenti e condivise.



l’assessore Samuele Mascarin

Tra questi l’assessore Samuele Mascarin che ha commentato così l’esito delle primarie: «E’ un risultato straordinario, frutto della mobilitazione determinante di tante e tanti non iscritti al PD che hanno deciso questa volta di fare la differenza e di sostenere convintamente Elly Schlein per scrivere una pagina nuova della sinistra e del Paese. Un’ondata di partecipazione sta travolgendo non solo i pronostici, ma anche i sentimenti di rassegnazione e disincanto che, per anni, hanno caratterizzato il campo progressista – poi la richiesta di abbandonare quelle che definisce ‘stanze segrete’ – Le primarie e il risultato senza precedenti che si sta delineando dimostrano che, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, non è più pensabile né accettabile definire alleanze e leadership nelle segrete stanze, senza la legittimazione, la forza e il calore della partecipazione popolare».



Simone Uguccioni

Un risultato commentato anche da Simone Uguccioni di In Comune – Fano: «Credo si possa affermare, senza alcun dubbio, che oggi è un bel giorno per la Sinistra e ci tengo, anche a nome di tutta la comunità di INC, a fare gli auguri di buon lavoro alla nuova segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Anche a Fano è stato capovolto il voto dei circoli, evidentemente la presenza di una proposta di sinistra netta e chiara ha motivato tante e tanti di noi a essere parte attiva di questo grande sforzo di partecipazione che il Partito Democratico ha messo in piedi e per il quale va ringraziato. È un grande esempio per riaffermare, come già detto più volte nei mesi passati, quanto le primarie siano anche nella nostra città importanti e necessarie, la prima e più efficace risposta all’astensionismo è far tornare le cittadine ed i cittadini a decidere in prima persona chi deve rappresentarli».