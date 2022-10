Negli intenti dell'amministrazione c'è l'obiettivo di riqualificare l’offerta turistica della città. Lucarelli: «Rafforzata la fruibilità e la qualità della vita per i cittadini e per i tantissimi turisti che ogni estate si recano qui»

FANO – Continua il restyling della Città della Fortuna che in questo 2022 aveva promesso di cambiare volto. Tra le novità più attese dai fanesi c’è il progetto che riguarda il Waterfront Torrette-Pontesasso. Il nuovo volto del lungomare ora è stato finalmente svelato grazie ai rendering: riguarderà la riqualificazione del tratto delle due località balneari che sono fiore all’occhiello della città e volano per il turismo.

L’assessore Etienn Lucarelli illustra il progetto

.«Abbiamo subito messo in primo piano l’obiettivo principale del progetto: mettere in correlazione Torrette e Pontesasso affinché venisse rafforzata la fruibilità e la qualità della vita per i cittadini e per i tantissimi turisti che ogni estate si recano qui – ha riferito Lucarelli -. L’obiettivo di questo nuovo progetto di riqualificazione del lungomare, redatto dalla società Proap Italia con 3Ti è quello di riqualificare l’offerta turistica della città».

Rendering del progetto

L’assessore Lucarelli, andando nel cuore della visione spiega come: «Il progetto parte da uno studio di diverse aree tra Torrette e Pontesasso e si concentra su Torrette i cui lavori dovranno partire nel 2023. Fin da subito riqualificheremo i ‘Giardini Tonucci’ con una suggestiva gradonata che si collegherà direttamente con la spiaggia, e Via Stelle di Mare. Questo connubio permetterà così di raggiungere il lungomare in modo semplice e di esaltare il contesto. La mobilità dolce e gli spazi aperti sono elementi caratterizzanti di questa importante progettazione. Infatti, nel secondo stralcio è prevista una nuova Piazza Urbana al posto degli attuali parcheggi che saranno spostati a monte della ferrovia. Questa darà valore alla socializzazione, allo stare insieme e alla condivisione di momenti piacevoli, soprattutto nel periodo estivo – ed ha concluso – Un vero cambio di passo per rinnovare l’immagine di questa zona».