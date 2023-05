Fano, la politica piange Tommaso Della Dora: il cordoglio di PD, Lega, FdI e M5S

FANO – Il mondo politico locale piange la scomparsa di Tommaso Della Dora, Segretario cittadino del PD di Fano. La notizia dell’improvvisa morte del 43enne ha lasciato sgomenta l’intera comunità fanese, in primis quella politica che in queste ore si sta spendendo per dimostrare il proprio cordoglio per la perdita di un ragazzo d’oro.

Dopo il Sindaco Seri, dal PD è arrivato il sentito ricordo a firma di Rosetta Fulvi, Segretaria provinciale Pesaro e Urbino e Chantal Bomprezzi, Segretaria regionale PD Marche:

«A nome dell’intera comunità politica del PD e nostra personale esprimiamo il più profondo cordoglio per la scomparsa prematura di Tommaso Della Dora, Segretario cittadino del PD di Fano. Una grande perdita difficile da accettare, che ci riempie di dolore e sconcerto. Tommaso Della Dora lascia un vuoto profondo in tutti noi difficile da colmare. Un vuoto che oggi si contrappone alla pienezza dell’entusiasmo e dell’ottimismo che hanno caratterizzato il Segretario di Fano di fronte alla complessità del ruolo che era stato chiamato a svolgere. La politica è confronto e spesso anche scontro dentro e fuori i partiti. A questo Tommaso ha saputo rispondere sempre con rispetto e con una gentilezza che, soprattutto oggi, non deve essere interpretata come debolezza, perché la sua era la forza di chi ‘ancora crede che le cose possono migliorare con l’impegno e il dialogo’. Tommaso ha dedicato intelligenza, sensibilità, tempo ed energie alla vita di partito, alla nostra città che amava e che sapeva guardare con la curiosità del ‘sognatore a occhi aperti’ e la concretezza del cittadino. Ma molto ha dedicato alle Marche con il suo grande impegno verso le comunità terremotate del sud della nostra regione. Ma Tommaso non è stato solo un Dirigente politico giovane e di qualità, ma anche una persona che aveva tante passioni, un democratico nei valori e nei principi, aperto al nuovo e alle differenze. E soprattutto è stato un uomo per bene che ha scelto una professione non facile, ma rappresentativa del mondo ‘a colori’ che aveva dentro. Il Segretario del PD di Fano capiva e amava la fragilità degli altri. Per questo, in qualità di educatore sociale, mancherà moltissimo ai ragazzi di cui si prendeva cura ogni giorno e alle loro famiglie. Un altro aspetto che vogliamo evidenziare è quello dell’umanità. Una qualità che non tutti hanno, ma Tommaso si. Ed è anche per questo che già ci mancano il suo sorriso e quel calore umano che in politica significa I CARE, ovvero farsi carico delle problematiche che è l’esatto contrario dell’indifferenza. Tanto altro potremmo aggiungere ma nessun ricordo, nè nessuna considerazione potranno lenire il dolore che proviamo, assieme a tutto il partito, per un distacco incomprensibile e difficile da accettare. Purtroppo accade in un attimo quello che non vorremmo accadesse mai. Resta la testimonianza di una vita breve ma intensa con la quale Tommaso ha lasciato una traccia indelebile in tutti noi. Il PD provinciale e regionale è orgoglioso e onorato di essere stato rappresentato da Tommaso Della Dora. Ci stringiamo con grande affetto attorno alla famiglia a cui vanno le nostre più sentite condoglianze».

Dello stesso tenore gli esponenti locali del centro destra, Lega e Fratelli d’italia che, in segno di rispetto, hanno sospeso qualsiasi attività politica: «La notizia della morte di Tommaso Della Dora che ci ha raggiunto in queste ore, lascia sgomenti e desolati tutti noi che lo abbiamo conosciuto, prima come persona e come amico poi come politico. Un ragazzo sempre solare e disponibile, garbato e corretto nel confronto politico. Lega Fano si stringe al dolore della famiglia e di tutti quelli che gli volevano bene. Le attività politiche in programma nel week end sono annullate”, e ancora “Siamo profondamente colpiti dalla notizia della scomparsa di Tommaso Della Dora, giovane Segretario del PD Fanese. Un vero dramma la morte di un giovane e figura impegnata nella vita pubblica della nostra città. Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Sospendiamo, in segno di rispetto, per il prossimi giorni la nostra attività politica».

Anche i Cinque Stelle hanno ricordato il dramma del 43enne: «I portavoce e gli attivisti del Movimento 5 Stelle apprendono con sgomento la tragica notizia della prematura scomparsa di Tommaso Della Dora, segretario del Partito Democratico Fano, avvenuta improvvisamente. Ci stringiamo ai familiari e a tutta la comunità del PD esprimendo le nostre più sincere condoglianze».