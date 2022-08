Fano, polemica asfalti: «I lavori appena terminati necessitano già di un intervento». L’affondo di Forza Italia

FANO – Non si placa la polemica sugli asfalti a Fano. Dopo il massiccio piano interventi messo in campo negli ultimi mesi dall’amministrazione, richiesto a gran voce da cittadini e minoranze politiche, ora a finire nel mirino dei detrattori sono i lavori appena conclusi.

Ad attaccare l’operato della giunta Seri i rappresentanti locali di Forza Italia: «In questi giorni, in pompa magna l’amministrazione comunale ha comunicato il piano asfaltature e alcune opere realizzate. Una di queste la strada Cerbara/Ferriano Sant’angelo presenta già i cosiddetti sintomi di mal realizzazione».

A finire sotto la lente d’ingrandimento i problemi di sempre: buche, dossi e avvallamenti vari. «Sul lungo tracciato e in discesa si riscontrano già degli avvallamenti che diventeranno a breve buche vere e proprie. E la cosa più assurda è nel tratto pianeggiante, prima del raccordo con la strada lungo canale, e per circa 50 metri si sono creati a centrostrada dei piccoli dossi al momento destinati a diventare più grandi. Ci viene da chiedere – concludono – chi sovraintende e controlla questi lavori e se gli stessi sono stati già pagati. Ci auguriamo di no. Chiediamo urgente risposta all’amministrazione e soprattutto un intervento urgente per sanare le pecche evidenziate».