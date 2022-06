Fano, trova un pitone di oltre 60 centimetri nel giardino di casa

FANO – Un pitone nel giardino di casa. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata del 3 giugno in una casa che si trova a ridosso del centro storico. L’allarme è stato dato intorno alle 23.30: sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che, a loro volta, ha contattato gli uomini del Cras, il Centro di recupero animali selvatici.



L’ipotesi più plausibile è che l’animale sia fuggito dalla teca casalinga di qualche collezionista. Non si tratta del primo incontro ravvicinato del genere avvenuto a Fano: nell’ottobre 2020 un pitone è stato rinvenuto nei giardinetti in via Bianchini a San Lazzaro.



Il rettile catturato è un python regius, un pitone reale o pitone palla, per la caratteristica posizione che assume quando è preso in mano. Originario dell’Africa Occidentale, è considerato un rettile molto docile e difficilmente supera il metro di lunghezza. Proprio come i constrictor, questi esemplari sono carnivori ma non posseggono veleno: uccidono usando la forza muscolare; avvolgono le spire attorno al corpo della preda e la comprimono fino a provocarne la morte per arresto circolatorio, e non soffocamento come comunemente si crede.