Fano a favore delle piste ciclabili. Ma non mancano i critici e gli scontenti

FANO – Fano a favore delle piste ciclabili e della svolta green per il centro storico ma non mancano i critici e gli scontenti. È questo il responso del sondaggio lanciato nel gruppo Facebook La Fano che ci piace o non ci piace in merito al progetto presentato dall’Assessore Fabiola Tonelli pochi giorni fa.



L’intenzione dell’amministrazione fanese è quella di creare una rete connessa di piste ciclabili costituita da 9 linee e 4 anelli. Un progetto che entrerà nel vivo già dai prossimi mesi con la creazione della linea 6 Sant’Orso – Centro/mare e che collegherà Bellocchi all’Anfiteatro Rastatt e si gioverà dei tratti esistenti interconnessi delle piste di via Soncino, via Papiria, via Quattro Novembre e viale Battisti.



Una progettualità che non solo vuole porre l’accento sulla mobilità ecologica ma che rientra in una più grande visione che vuole il centro di Fano nel prossimo futuro libero dal traffico: un grande salotto senza auto e smog.

Sondaggio su Fano e le piste ciclabili

Abbiamo chiesto ai cittadini di Fano cosa pensano di questa visione dell’attuale amministrazione fanese e che tipo di impatto potrebbe avere sulla qualità della vita e sulle attività produttive. Ben 48 persone interpellate sono convinte che questo restyling porterà ad un significativo miglioramento per la qualità della vita del centro fanese. Molti meno i contrari o i dubbiosi sull’effettiva utilità dell’intervento: 18 gli utenti totali.



Una percentuale abbastanza bassa che però ha voluto motivare il proprio punto di vista ed i propri dubbi. Tra le obiezioni più frequenti quella riguardo la sparizioni dei parcheggi auto che potrebbero avere ripercussioni sulle attività commerciali in centro: «Via i parcheggi in via Nigusanti. Chiaramente senza trovare alternative. Così tutti ai centri commerciali, e la desertificazione commerciale del centro» scrive un utente.



Oltre alla scomparsa dei parcheggi altra nota sottolineata più volte riguarda l’attuale manutenzione di strade e della stessa ciclabile già esistente che, a detta di diversi, lascerebbe a desiderare: «Fare una ciclabile eliminando i parcheggi dei residenti è davvero una gran genialata. Badate a riverniciare quelle che ci sono, sono tutte scolorite, la gente in macchina non le vede e si rischia di crepare».