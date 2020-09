Fano – Un weekend all’insegna del fair play e della mobilità sostenibile: saranno questi gli ingrediente principali della due giorni di “Bike Polo on the Beach“, il torneo che si svolgerà il 5 e 6 settembre presso la pista polivalente in Sassonia di Fano.

Bike Polo

L’evento, giunto oramai alla quarta edizione, è organizzato dalla giovane associazione Fanese “Bike Polo Fano” ed ha l’obiettivo di promuovere la disciplina sportiva del bike polo, gioco molto simile al polo dove i cavalli sono sostituiti dalle biciclette.

Nonostante ancora non sia così nota in Italia, si tratta di una disciplina antica inventata in Irlanda nel 1891, poi presente come sport dimostrativo già alle Olimpiadi di Londra 1908.

Il torneo prevede un numero di 12 squadre per rispettare le normative anti Covid con 36 giocatori in totale. Il format prevede due gironi da 6 squadre ciascuno che si sfideranno tra la mattina ed il pomeriggio del 5 settembre. Sabato sera si potrà quindi decretare una classifica generale. Domenica 6 settembre sarà dedicata alle fasi finali del torneo, dalle quali si decreterà la migliore squadra dell’edizione 2020.

Una azione di gioco

L’intera area di gioco e deposito biciclette sarà soggetta al distanziamento sociale e alle norme di sicurezza. La pista di Sassonia è considerata dagli sportivi che praticano questo sport, una delle migliori location presenti in Italia per quello che concerne grip e posizione.