Fano, è il piccolo Mattia il primo nato del 2022 al Santa Croce

FANO – L’ospedale Santa Croce saluta il 2022 con un fiocco azzurro. Alle 1.30, mentre ancora la città festeggiava il nuovo anno, è nato il piccolo Mattia. Il primo nascituro dell’anno è da sempre accolto in maniera speciale: diventa il simbolo delle speranze per questo nuovo 2022 appena iniziato.



Il tutto assume un significato ancora più importante e solenne per Fano che, da anni oramai, ha legato il suo nome a quello di città dei bambini. «È sempre speciale quando una nuova vita vede la luce, ancora più in una notte particolare come questa e soprattutto in un periodo duro e particolare come quello che stiamo vivendo, segnato in maniera indelebile dalla pandemia»” ha commentato un’infermiera di ostetricia della struttura ospedaliera.