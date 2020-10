Prosegue il percorso promosso dall'amministrazione per implementare l'offerta turistica della Fano che verrà. In cartellone tre giorni di incontri in cui interverranno operatori turistici e sindaci della vallata

FANO – Si sa, ogni grande viaggio inizio con un primo passo. Il primo, appunto, è stato fatto con la due giorni degli Stati Generali del turismo. Ora l’amministrazione, volta a migliorare l’offerta, vero volano del territorio, si prepara alla sua seconda tappa che vedrà nella giornata odierna, presso il Teatro della Fortuna, dare voce agli operatori turistici del territorio.

Tanta la carne al fuoco, a partire da un focus group dedicato al mondo del ricettivo dove albergatori, ristoratori e operatori stessi potranno esprimere il proprio punto di vista e raccontare la stagione appena trascorsa.

Josep Ejarque

Gli incontri proseguiranno anche nella giornata del 15 ottobre: stavolta ad offrire il proprio contributo saranno i sindaci del territorio delle due vallate, i quali offriranno nuovi spunti e si confronteranno sulle eccellenze delle proprie zone.

Etienn Lucarelli – Assessore al Turismo

L’obiettivo? Fornire a Josep Ejarque, esperto di fama internazionale, nuovi punti di vista e spunti che verranno poi utilizzati per redigere un piano strategico che permetterà di penetrare al meglio il nuovo mercato turistico.

Ultimo appuntamento in programma sarà per sabato 17 ottobre quando si svolgerà una visita guidata della città, alla quale parteciperanno tutti i soggetti sopracitati, che potranno confrontarsi tra loro anche sulle modalità di promozione delle varie esperienze cittadine.



Lo scopo è quello di rendere sempre più identificabile e leggibile, soprattutto all’estero, il City brand della Città della Fortuna, il tutto in un’ottica sinergica che mira a creare un caleidoscopico ventaglio di proposte con i comuni delle Vallate del Metauro e del Cesano.