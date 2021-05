FANO – Anche Fano piange la scomparsa di Alida Battistelli, 61enne da sempre in prima linea per la lotta al cancro al seno. La donna, fondatrice dell’associazione ‘Fior di loto’, realtà che sostiene e aiuta le donne che combattono con il tumore al seno, in questi anni aveva organizzato e preso parte a conferenze ed eventi per sensibilizzare e sostenere le donne che lottano contro questa brutta malattia.



Proprio un male analogo purtroppo si è portato via nella giornata del 21 maggio una delle figure più stimate e ben volute del territorio. Dipendente di una farmacia di Pesaro ma originaria di Fossombrone, Alida Battistelli era conosciuta in tutta la provincia per le sue qualità e per la sua umanità.

Molto forte anche il suo legame con Fano tanto che il Sindaco Seri ha voluto esprimere a nome suo e di tutta l’amministrazione uno struggente ricordo: «Una grande donna che si è distinta per un grande coraggio. Alida Battistelli ha combattuto fino all’ultimo con tenacia contro un terribile nemico che se l’è portata via. E’ stata un esempio di determinazione e forza interiore. Aveva fondato ‘Fior di loto’, un’associazione che abbraccia le donne con tumore al seno. Ha avuto la grande sensibilità di creare un ambiente e un punto di riferimento in cui le fragilità delle pazienti colpite da questa terribile malattia potessero essere superate e affrontate insieme. Il suo impegno è stato fondamentale perché aveva compreso che per una persona la socializzazione e la condivisione del dolore rappresentano elementi imprescindibili. Che la terra le sia lieve».

Alida Battistelli all’ultimo convegno

Anche l’assessore Cucchiarini ha voluto esprime il suo cordoglio per la dolorosissima perdita: «Cara Alida Battistelli mi addolora profondamente la tua dipartita. Hai coraggiosamente portato avanti per anni e con tutta te stessa una battaglia non solo per te stessa. Una battaglia quotidiana per raccontare e informare in ogni luogo quante più donne possibile. Questo scatto (Ndr: la foto di cui sopra) dall’ultimo convegno pubblico per il mese della prevenzione, appuntamento che hai fortemente voluto nonostante tutto. Grazie per quello che hai fatto e grazie per l’esempio che ci lasci, che rimarrà sempre lì e sempre vivo, a fianco di un grande vuoto. Le più sentite condoglianze ai famigliari e a chi l’ha amata. Ciao Alida »