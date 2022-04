Anche Fano piange Sara Feligiotti, morta a soli 44 anni

FANO – Anche la città di Fano piange Sara Feligiotti, la 44enne spentasi dopo una lunga malattia con cui aveva combattuto una dura lotta. La donna, originaria di Fano, si era trasferita da anni a Bologna dove nel 2014 aveva aperto la sua piccola vineria “Saràvino“, divenuta ben presto un vero e proprio punto di riferimento per qualità dei prodotti ed accoglienza.



Nonostante la malattia, Sara nel 2020 aveva inaugurato il suo secondo locale, sempre a Bologna, in via Saragozza, chiamandolo semplicemente “Sarà“, piccolo bistrò divenuto in poco tempo anch’esso luogo estremamente caro ai bolognesi. Tante le persone, colleghi ed amici, che la ricordano con affetto e stima per la sua energia ed umanità estremamente contagiosa.