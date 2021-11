Fano piange il Prof. Pio Ferri, decano degli insegnanti di educazione fisica

L’84enne, persona poliedrica ed eclettica, si era distinta nella sua comunità per le tante iniziative di carattere anche sociale e culturale

FANO – La città della Fortuna piange la scomparsa di Pio Ferri; l’84enne è stato una vera e propria istituzione nel panorama scolastico ed educativo della città: per tanti anni è stato infatti insegnante di educazione fisica in svariate scuole di ogni ordine e grado.



Pio Ferri

Tanti i fanesi cresciuti sotta la sua ala che ne ricordano le doti umane con le quali era stato un magnifico educatore.

Ferri, grande sportivo, aveva anche fondato una società di tiro con l’arco. «Mio primo ed apprezzato professore di ginnastica alle medie, ancora venticinquenne ed alle prime esperienze – lo ricorda un suo ex studente – l’ho incontrato pochi anni fa, ottantenne e mi parso che il tempo per lui non fosse passato, rivelando uno spirito ancora giovanile. Trasmetti le più sincere condoglianze ai suoi cari».



L’84enne, persona poliedrica ed eclettica, si era distinta nella sua comunità per le tante iniziative di carattere anche sociale e culturale. Grande amante della fotografia di cui era anche un ottimo interprete, aveva negli anni immortalato la sua amata città in maniera egregia. Le esequie in programma nella giornata dell’8 novembre, alle ore 15, presso il Duomo di Fano.