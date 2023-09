Fano piange il suo nonnino: è morto a 108 anni Bruno Gambini. Il cordoglio di Seri e Tinti

FANO – Fano piange la morte di Bruno Gambini, considerato il nonno di tutta Fano viste le sue 108 primavere. A darne la notizia nel pomeriggio del 19 settembre è stato il centro aggregativo per anziani Famila Nova che gli ha voluto dedicare un lungo post condiviso anche sui social:

«Pensare a Bruno è come pensare a un viaggio in treno, a quelle rotaie che ha percorso per lavoro e che ci ha raccontato così tante volte, assieme alle avventure vissute, all’amore provato, alle figlie sempre accanto. Quelle stazioni in cui ha lavorato, prima di iniziare a maneggiare vetro per costruire un pezzetto di vita anche qui a Fano, benvoluto da tutti. Quel sorriso e quegli occhi profondi, pensavamo fossero eterni. Indimenticabili i tuoi compleanni festeggiati tutti insieme fino a luglio scorso quando ci volle un gran fiato per spegnere 108 candeline. Pensavamo tu fossi invincibile, anche alla morte. Un po’ lo sarai, per sempre, nei nostri ricordi. Buon viaggio Bruno…ci mancherai».

A questo messaggio è seguito anche il comunicato di cordoglio da parte dell’amministrazione comunale che aveva celebrato con Bruno lo storico traguardo dei 108 anni: «Il sindaco Seri e l’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti, a nome dell’Amministrazione comunale, unendosi al cordoglio dei familiari, esprimono le proprie condoglianze per la scomparsa di Bruno Gambini, che si è spento all’età di 108 anni». E ancora il sindaco Seri: «Quando sono andato a festeggiare Bruno Gambini per i suoi 108 anni abbiamo riso e scherzato. Del resto era sempre sorridente e amava stare al gioco. Oggi Bruno ci ha lasciato rendendo questo giorno triste. Un abbraccio Bruno».