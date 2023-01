FANO – La Città della Fortuna piange la scomparsa del diacono Enzo Rossi, da innumerevoli anni al servizio della Parrocchia della Santa Famiglia a Fano 2. A darne l’annuncio è stata la Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola: «Il vescovo Armando, i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le persone consacrate della diocesi – si legge in una nota – si uniscono nella preghiera di suffragio a quanti hanno conosciuto il diacono Enzo Rossi, tornato alla casa del Padre domenica 8 gennaio. Noi tutti ringraziamo il Signore per aver donato alla Chiesa diocesana, in particolare alla Parrocchia della Santa Famiglia, un vero testimone della carità di Cristo, che come buon samaritano si è chinato sulle povertà degli uomini e si è speso nel servizio liturgico esprimendo la bellezza e la verità della celebrazione cristiana. Il suo stile di vita – ha concluso la Diocesi – è stato per tutti modello di comunione nella Chiesa, fedeltà nella vita di preghiera e di carità nei rapporti con il prossimo».

I funerali verranno celebrati mercoledì 11 gennaio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale della Santa Famiglia.