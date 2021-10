FANO – La città della Fortuna piange la scomparsa di Lorena Roscini, storica collaboratrice nei prestigiosi poli artistici di Fano da più di 20 anni.



Ad annunciare la sua prematura dipartita è stato il primo cittadino che ha voluto esprimere il suo cordoglio e quello dell’amministrazione con una nota pubblica: «Ha sempre svolto con passione e dedizione il suo lavoro che amava tanto: stare con “la gente”, come diceva lei, le dava serenità e la rendeva felice».



La dott.ssa Roscini, diplomata all’Istituto d’Arte Apolloni e laureata in Lettere Moderne indirizzo storico-artistico all’Università di Urbino, dal 1998 ha iniziato a lavorare al Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano come addetta all’accoglienza dei visitatori e alla segreteria del Museo; per anni ha ricoperto anche il ruolo di agente contabile.