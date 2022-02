Fano piange la morte di Don Paolo Gramolini, storico parroco di Metaurilia

FANO – La Città della Fortuna piange la scomparsa di Don Paolo Gramolini, storico parroco di Metaurilia. A darne la notizia è stata la stessa Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola.



«Don Paolo Gramolini – si legge in una nota – ci ha lasciati accogliendo nella fede la chiamata del Signore. Il Vescovo Armando, i presbiteri, i diaconi, i religiosi, le persone consacrate e tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, i tanti alunni, famiglie e operatori del Consultorio familiare, mentre pregano coralmente per lui, invocano la misericordia di Dio. Egli presenta al Signore la sua vita sacerdotale vissuta nella cura delle relazioni come “servo buono e fedele” nelle varie mansioni che gli sono state affidate. Lascia ai Confratelli presbiteri e a quanti lo hanno conosciuto l’esempio di una quotidianità umile e operosa, guidata dalla costante attenzione ai segni della volontà di Dio, e ai bisogni delle persone».



Il sacerdote era nato il 23 novembre 1937 e ordinato sacerdote il 23 giugno 1963 proprio nella sua parrocchia natale, quella di Metaurilia, di cui è stato parroco dal ’63 (prima come viceparroco di don Achille Sanchioni), fino all’84.

Importante il suo contributo anche in altri ambiti: ricoprì il ruolo di direttore del neonato Consultorio Diocesano, incarico che ha mantenuto fino al ’98. Tanti anche gli studenti fanesi che lo ricordano in queste ore con affetto e stima: Don Paolo è stato infatti insegnante di religione presso il liceo classico Nolfi di Fano, dove ha lavorato dal ’68 al 2003.

Il rito funebre verrà celebrato mercoledì alle ore 10 nella Chiesa Cattedrale di Fano.