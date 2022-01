Fano piange l’attrice dialettale Loredana Ciavaglia

FANO – Un nuovo improvviso lutto ha colpito la comunità della Città della Fortuna. È mancata nella sua abitazione Loredana Ciavaglia, attrice dialettale e volto notissimo della zona del porto. Il decesso della 71enne, avvenuto per un malore improvviso, si è consumato alcuni giorni fa, ma solo nelle ultime ore la notizia è divenuta di dominio pubblico.



La donna aveva perso circa un anno fa suo marito: quel lutto aveva rappresentato un colpo durissimo per la donna che si era ritirata nella sua abitazione. La tragica scoperta è stata fatta da uno dei due figli che non era riuscito a contattarla telefonicamente; un silenzio che lo aveva preoccupato e che lo aveva indotto a recarsi personalmente a casa della madre. Loredana si trovava riversa a terra, oramai priva di vita. Appena la notizia si è diffusa, ha scatenato una grande ondata di cordoglio in tutta la città: la donna era molto nota per la sua innata simpatia e per le sue indubbie doti attoriali.



Aveva fatto parte del Gruppo Teatro Cultura Popolare La Polena, contribuendo al rilancio delle commedie dialettali. Il rito funebre è in programma per l’8 gennaio alle ore 11 presso la Chiesa del Porto. Si tratta della seconda figura di teatro dialettale che Fano si è trovata a piangere nelle ultime settimane: il 22 dicembre era scomparso anche Luca Longarini, altra figura estremamente nota ed apprezzata.