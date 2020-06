Fano piange Gaetano Giraldi, per 35 anni ragioniere capo del comune

FANO- L’intera comunità è in lutto per la scomparsa di Gaetano Giraldi, per 35 anni, dal 1975 al 2010, ragioniere capo del comune. Giraldi, stimato e benvoluto dai colleghi di ieri e di oggi, si è spento nella mattinata del 24 giugno a causa di una malattia con la quale combatteva da tempo. Proprio per le sue indubbie doti umane e professionali in queste ore sono tanti gli amici, gli ex colleghi ed i conoscenti che lo ricordano con affetto.

Lo ha voluto ricordare anche il sindaco Massimo Seri che a nome anche di tutta l’Amministrazione Comunale ha espresso il suo cordoglio: «Esprimo a mio nome e di tutta l’Amministrazione Comunale profondo cordoglio per la scomparsa del Rag. Capo Gaetano Giraldi. Serio professionista, grande lavoratore, uomo per bene, si è sempre contraddistinto per innumerevoli doti di cui l’affetto ed il ricordo vivo dei dipendenti colleghi ne è testimonianza. Questo comune gli deve tanto.È stato dirigente autorevole e stimato dei ‘Servizi Finanziari’ dell’ente dal 1975 al 2010 godendo della massima fiducia di tutte le amministrazioni e di tutti i sindaci che si sono succeduti negli anni, per i quali è stato un punto di riferimento unico ed insostenibile. Mi stringo al dolore dei suoi cari».

Il funerale si svolgerà nella mattinata del 26 giugno alle ore 10 presso la chiesa di santa Maria a Rosciano.