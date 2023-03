Fano piange Gabriele Ciccolini, l’orafo dell’Officina del Gioiello

FANO – La Città della Fortuna piange la scomparsa di Gabriele Ciccolini, mancato all’età di 66 anni a causa di un male che non gli ha lasciato scampo. L’artigiano era il titolare dell’Officina del Gioiello, divenuta negli anni una vera e propria istituzione tra gli orafi.



L’orafo ha lavorato per anni nel laboratorio sito nel retro del suo negozio di via Garibaldi. Gabriele Ciccolini, detto “Cico”, aveva frequentato la famosa scuola orafa dell’istituto d’arte Apolloni, quella che ha avuto un maestro illustre: Edgardo Mannucci scultore ed orafo di fama internazionale.



Tanti coloro che lo ricordano in queste ore, sia tra i colleghi commercianti che tra i fanesi che in questi anni ne avevano imparato ad apprezzare le doti lavorative ma anche quelli umane. Il funerale si terrà nella giornata del 23 marzo alle ore 15 nella basilica di San Paterniano.