Fano piange Enrico Frattini, storico volontario della Protezione Civile locale

FANO – Fano piange Enrico Frattini, storico volontario del CB Club Mattei, la protezione civile locale. L’87enne era rimasto coinvolto in un grave incidente pochi giorni fa: il violento schianto consumatosi nel pomeriggio del 3 dicembre all’incrocio fra viale I Maggio e via Morganti.



Per cause ancora da accertare, le due auto, una Fiat Panda ed una Peugeot, si erano scontrate tra loro semi frontalmente, andando a sbattere tutte e due contro il muretto adiacente alla carreggiata. L’87enne viaggiava sulla Fiat Panda: la squadra dei vigili del fuoco di Fano, in collaborazione con i sanitari del 118 avevano provveduto ad estrarre il pensionato e trasportarlo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore a Pesaro. Le sue condizioni erano sembrate subito molto gravi fino al tragico epilogo di alcune ore fa, dopo quattro giorni a combattere tra la vita e la morte.



L’uomo avrebbe dovuto essere premiato durante la prima edizione di ‘Cuore Comune’, evento organizzato dal Comune di Fano per onorare coloro che si sono prodigati per il prossimo.

«Vogliamo ricordarti così: operativo e disponibile sempre per aiutare il prossimo. Ciao Enrico sarai sempre nei nostri cuori», hanno scritto dal CB Club Mattei. Tanto coloro che lo piangono e lo ricordano con affetto in queste ore.