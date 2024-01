Fano piange Domenico Rodeghiero, ex campione di atletica e storico tabaccaio

FANO – Fano piange la morte di Domenico Rodeghiero, ex campione nella specialità del lancio del disco che negli anni ‘50 ha scritto pagine importanti a livello nazionale di questo sport, nonché uno dei fondatori dell’Alma Juventus Fano di atletica alla fine degli anni ’60.



L’86enne, originario di Asiago, si era trasferito a Fano per amore e proprio con la moglie aveva aperto e gestito per oltre mezzo secolo la storica tabaccheria di piazza Costanzi, in pieno centro storico.

Tantissimi coloro che lo hanno conosciuto e lo ricordano in queste ore con affetto e stima.

I funerali dell’86enne verranno celebrati giovedì 25 gennaio alle 10 nella chiesa di San Cristoforo.