Fano piange Agostino Felicetti, oltre 70 anni nella Federcaccia locale

FANO – La Città della Fortuna piange Agostino Felicetti, storico membro della Federcaccia a partire dagli anni ’50 e memoria storica del pesarese. Il 92enne nei decenni ha ricoperto numerose cariche all’interno dell’associazione tra cui quella di consigliere regionale, vicepresidente provinciale e presidente onorario della sezione di Fano. Tanti coloro che lo ricordano in queste ore con affetto e stima per il suo spiccato senso per l’ambiente, il rispetto verso gli animali e la natura.

«È mancato Agostino Felicetti, punto di riferimento della Federcaccia di Pesaro Urbino – scrive un amico – conosciuto e amato da tutto il mondo venatorio pesarese. Voglio pensare che continuerai a darmi il tuo sostegno e buoni consigli come hai sempre fatto. Ciao Agostino, un saluto da tutti i tuoi Amati Federcacciatori».

Il funerale si svolgerà lunedì alle 8.30 nella Chiesa di San Pio X al Poderino.