Fano e Pesaro piangono la scomparsa del 55enne Giacomo Giommi

FANO – La Città della Fortuna e Pesaro in lutto per la scomparsa del 55enne Giacomo Giommi, noto e stimato commercialista.



L’uomo combatteva da qualche tempo con una malattia che non gli ha lasciato scampo. Aveva il suo studio in via Cavallotti che gestiva assieme alla sua compagna Tamara. Tanti coloro che lo ricordano in queste ore con immutato affetto. Ancora da fissare le date delle esequie che comunque dovrebbero svolgersi Fano, dove la salma verrà tumulata.