FANO – Ha perso il controllo della vettura ed ha terminato la sua corsa in un fosso adiacente alla strada. È successo lungo la strada Flaminia nella prima mattinata. Il conducente, un 30enne forsempronese, stava procedendo in direzione Ponte Murello quando, all’altezza di Carrara di Fano, la sua auto, una BMW, avrebbe prima urtato un albero poi, nella carambola, si sarebbe ribaltata finendo nel fossato.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento degli uomini del 118 che hanno provveduto a soccorrere il giovane e trasportarlo all’ospedale San Salvatore di Pesaro. Sul luogo anche la Polizia locale per i rilievi del caso. L’asfalto viscido avrebbe giocato un ruolo importante nello schianto.



Un secondo incidente si è consumato sempre sulla Flaminia poco più tardi. A rimanere coinvolti in uno schianto semifrontale un’auto ed un motociclo. Ad avere la peggio è stato il secondo: per lui è stato necessario il ricovero al Santa Croce di Fano.