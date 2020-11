Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, vista la gravità delle ferite riportate e l’età della vittima, ha optato per un trasporto in codice rosso all’ospedale regionale. Illeso l'automobilista

FANO – Sono gravi le condizioni del 90enne fanese rimasto vittima di un brutto incidente nel tardo pomeriggio del 14 novembre. Il pensionato stava attraversando la strada sulle apposite strisce lungo Via Roma, all’altezza di Via 27 agosto, quando è stato travolto da una Hyundai, condotta da un automobilista pesarese di 55 anni. Un impatto violentissimo nel quale l’uomo ha sfondato il parabrezza della vettura con il capo prima di finire sbalzato sull’asfalto.

Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, vista la gravità delle ferite riportate e l’età della vittima, ha optato per un trasporto in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Illeso l’automobilista. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro e chiarire le eventuali responsabilità. La macchina viaggiava in direzione dell’entroterra quando ha travolto il 90enne che aveva già attraversato una carreggiata.

Sul luogo è stata rinvenuta anche la bicicletta del pensionato: da chiarire se il 90enne al momento dell’impatto si trovasse in sella al suo mezzo o la stesse portando a mano. Entrambi i mezzi sono stati comunque posti sotto sequestro in attesa di accertamenti. Disagi al traffico che è stato in parte fermato per permettere i rilievi del caso. Il tratto di Flaminia dove si è consumato l’incidente è purtroppo famoso per sinistri analoghi che si sono consumati in passato.