Fano, pendolare del treno per vendere eroina alla stazione. Arrestato

FANO – Scendeva dal treno per incontrare i clienti e vendere dosi di eroina, arrestato.

La Polizia di Stato nell’ambito del contrasto al traffico di stupefacenti, nel fine settimana ha arrestato a Fano un 25enne, di origini nigeriane, residente in Emilia Romagna e regolare sul Territorio Nazionale, ritenuto responsabile del reato di spaccio.

In particolare gli agenti del Commissariato di Fano, nel corso degli ultimi servizi di pattugliamento e controllo, hanno notato la presenza, nei pressi della stazione ferroviaria, di alcuni soggetti conosciuti quali abituali assuntori di stupefacenti.

I successivi approfondimenti condotti dai poliziotti del Commissariato, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno evidenziato la connessione di tale sospetta presenza con una presunta attività di spaccio di droga posta in essere da un cittadino nigeriano, solito arrivare nella stazione di Fano in treno negli orari di punta del traffico ferroviario, allo scopo di confondersi tra i passeggeri ed effettuare così indisturbato i suoi illeciti traffici, per poi ripartire con la corsa successiva.

In tale contesto, nella mattina di sabato 9 gennaio, gli agenti fingendosi passeggeri, hanno notato alcune persone giungere in stazione ed incontrare brevemente all’interno del sottopassaggio, il personaggio appena sceso da un treno proveniente da Ancona.

Gli agenti sono intervenuti identificando 3 persone, che risultavano aver appena acquistato ciascuna una dose di eroina. Nella circostanza lo straniero in questione, vistosi scoperto, ha reagito spintonando un poliziotto per poi darsi alla fuga a piedi verso i binari, dove è stato bloccato e arrestato. L’uomo risultava inoltre essere in possesso di circa 1.400 euro in contanti, che venivano sequestrati in quanto ritenuti provento della cessione della droga.

Il nigeriano ha patteggiato a un anno di reclusione.