Fano, due nuove pavimentazioni antiche rinvenute negli scavi di Piazza Andrea Costa – FOTO

FANO – Due nuove pavimentazioni di epoca romana rinvenute negli scavi di Piazza Andrea Costa. Gli scavi della Città della Fortuna non smettono di regalare sorprese. Dopo le sepolture emerse a fine febbraio ora affiorano nuovi interessanti reperti.



due nuove pavimentazioni antiche rinvenute nuovi reperti in Piazza Andrea Costa

Ad annunciarlo, con tanto di foto, è stata l’assessore Brunori: «Questa è la Fano che mi fa battere forte il cuore. Due nuove pavimentazioni sono rinvenute in questi ultimi scavi di Piazza Andrea Costa. Una pavimentazione è in opera spicata, una tecnica costruttiva usata dai Romani utilizzando mattoni rettangolari disposti a spina di pesce e l’ altra è a mosaico con frammenti di materiali diversi, dette tessere, per formare immagini o disegni decorativi».