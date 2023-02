Fano, passeggia a bordo strada con il cane: auto pirata travolge l’animale e scappa

FANO – Episodio deplorevole in una strada secondaria, in zona Metaurilia, fortunatamente senza conseguenze gravi. Erano circa le 12.30 di sabato quando un’auto pirata che stava viaggiando a velocità molto sostenuta, ha investito un cane che stava passeggiando a bordo strada insieme alla sua padrona.



La vettura, nonostante il potenziale pericolo arrecato anche alla donna, ha continuato la sua corsa come se nulla fosse. A denunciare pubblicamente l’accaduto e raccontare la dinamica dell’investimento è stata la protagonista della vicenda: «Volevo pubblicamente ‘ringraziare’ quel disgraziato/a che verso le 12.30 di oggi in via strada di mezzo, zona Metaurilia sfrecciava a una velocità smisurata (nonostante le buche) e mi ha investito il cane che era di fianco a me ed ha rischiato di investirci entrambi. Ora il mio cane è sano e salvo, zoppica ed ha qualche ferita. Ma tu che te ne sei andato/a senza neanche fermarti dovresti vergognarti. Spero che stasera quando ti specchi per prepararti vedrai quanto fai schifo».